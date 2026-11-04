Erzincan'da 50 piliç çiftliğine yem üretecek fabrika faaliyete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da 50 piliç çiftliğine yem üretecek fabrika faaliyete geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da 50 piliç çiftliğine yem üretecek fabrika faaliyete geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da broiler sektörünün yem ihtiyacı için OSB'de kurulan saatte 20 ton kapasiteli fabrika üretime başladı. Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşlerin yatırımıyla kentteki yaklaşık 50 broiler çiftliğinin yem ihtiyacının yerel üretimle karşılanması hedefleniyor.

Erzincan'da broiler (etlik piliç) sektörünün yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan, saatte 20 ton üretim kapasiteli yem fabrikası faaliyete başladı.

Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşler tarafından hayata geçirilen yatırımla, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 50 broiler çiftliğinin yem ihtiyacının yerel üretimle karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Fabrikanın üretime başlamasıyla Erzincan'da yetiştirilen etlik piliçlerin yem ihtiyacının da kentte üretilen yemlerle karşılanması yönünde önemli bir adım atıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Şeref Hakan Aktürk ile fabrikayı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Koçaker, Erzincan'a önemli bir yatırım kazandıran Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşlere teşekkür ederek fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelYerelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike Bakanlık toplatıyor Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike! Bakanlık toplatıyor
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 00:53:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 50 piliç çiftliğine yem üretecek fabrika faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android