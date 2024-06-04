Erzincan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Erzincan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, suç çetelerinin ve kaçakçılığın engellenmesi amacıyla yapılan müşterek operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

04.06.2024 09:16
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Erzincan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon

ERZİNCAN - Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, 6136 SKM suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş mugayir suçların engellenmesine amacıyla 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İkametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 36 adet 9*19 fişek, 1 adet 7*65 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 300 mg hap, 1 adet şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet farklı çap ve ebatlarda bıçak, 2 adet kama, 1 adet mınçıka ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın adli makamlarca devam etmekte olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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