Erzincan'da Araçlar Soğuktan Korunuyor - Son Dakika
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Erzincan'da Araçlar Soğuktan Korunuyor

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Erzincan'da vatandaşlar, soğuk havadan araçlarını korumak için halı ve battaniye kullanıyor.

19.12.2024 10:30
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Erzincan'da araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

ERZİNCAN - Erzincan'da araçlarının soğuk havalardan etkilenmesini istemeyen bazı vatandaşlar halı, naylon, karton ve battaniye ile koruma tedbiri alıyor.

Erzincan'da özellikle gece ve sabah erken saatlerde yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin motor kısmı ile cam ve kapılarını donmaması için halı, naylon, battaniye ve brandayla kapattı.

Soğuktan üzerleri örtülerek korunan araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan\'da Araçlar Soğuktan Korunuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Araçlar Soğuktan Korunuyor - Son Dakika

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