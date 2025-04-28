Valinin karşısına dikilip dert yandı! 100 bin TL\'ye çalışan bulamıyor

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban telaşı sardı. Binbir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

"100 BİN LİRA VERMEMİZE RAĞMEN..."

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu'yu görünce durumu iletti. Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya; "Komşumuz Burhan Bey'e bir bardak çay içmeye uğradık. Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk. Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık. Gören geldi, selam verdi, hal hatır sordu. Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden" ifadelerini bıraktı.