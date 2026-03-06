Erzincan'da İftar Buluşması - Son Dakika
Erzincan'da İftar Buluşması

Erzincan'da İftar Buluşması
06.03.2026 07:58
Gazeteciler, EGC'nin düzenlediği iftar programında bir araya gelerek dayanışmayı güçlendirdi.

Erzincan'da görev yapan gazeteciler, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda cemiyet üyeleri ile kentte görev yapan basın mensupları aynı sofrada buluştu.

Programa, İletişim Bölge Müdürü Metehan Akkaya, İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile basın camiasından Mehmet Buyruk, Ahmet Tanoğlu ve Hüseyin Aslan katıldı.

EGC Başkanı Zeki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan Bekir Aksun'a teşekkür etti.

Demirbaş, Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, basın mensuplarının sohbeti ve iyi dilekleriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Erzincan'da İftar Buluşması
