Erzincan'da Kar Raftingi İlgiyi Çekti - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Kar Raftingi İlgiyi Çekti

Erzincan Ergan Dağı'ndaki kar raftinginin videosu, 52 milyon takipçisi olan kanaldan ilgi gördü.

15.01.2025 23:27
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Erzincan Ergan Dağında yapılan kar raftingi 52 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya kanalının dikkatini çekti

ERZİNCAN - Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yapılan kar raftinginin Vali Hamza Aydoğdu tarafından sosyal medyada paylaşılan videosu, sosyal medya platformu instagramda 52 milyon 200 bin takipçisi bulunan "houseofhighlights" adlı kullanıcının dikkatini çekti. Kullanıcı Vali Aydoğdu'dan videoyu yayımlamak için müsaade istedi.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımında oluşturulan parkurda adrenalin tutkunlarının kar raftingi renkli görüntüler oluştururken, adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Son 2 yıldır Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ve özel müteşebbislerin yaptığı yatırımlar ile düzenlenen değişik aktivitelerle Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde adrenalin tutkunları eğlenceye doyuyor.

Kar üstü aracının arkasına bağlanarak belirli bir etaba çıkarılan botla aşağı kayılarak kar raftingi yapıldı. Kar raftingi yapan adrenalin tutkunlarının mutluluk çığlıkları kameraya yansıdı.

Bu anların videosunu Vali Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından paylaşırken çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Beğenip yorum yapan kullanıcılar arasında 52 milyon 200 bin takipçisi bulunan "houseofhighlights" kanalı da yer aldı.

Popüler kullanıcı, yorumunda "Bu videoyu televizyon programlarımız dahil sosyal medya hesaplarımızda yayımlamak istiyoruz. İzin verir misiniz" ifadelerine yer verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da, "Şehrimizin tanıtımı için Erzincan adını kullanarak istediğiniz yerde yayınlaya bilirsiniz" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kar Raftingi İlgiyi Çekti - Son Dakika

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