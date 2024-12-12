Karadeniz'de balıkçılar tarafından yakalanan Erzincan'a satılmak üzere getirilen Kılıçbalığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. İlk kez Kılıçbalığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Erzincan merkezde bulunan bir balıkçının tezgahında Kılıçbalığını gören vatandaşlar meraklarını gizleyemedi. Erzincan'da ilk kez Kılıçbalığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekilmekten geri kalmadı.
Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan Kılıçbalığı bir süre tezgahta sergilendi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Kılıçbalığı Heyecanı - Son Dakika
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