Erzincan\'da Mahalli İdareler Seçimine 131 Bin 650 Seçmen Katılacak

Yerel

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gidecek. Erzincan il ve ilçelerinde toplam 462 sandıkta 131 bin 650 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Erzincan Merkezde 341 sandıkta 103 bin 475 seçmen oy kullanacak.

Erzincan'ın ilçelerinde ise; Çayırlı'da 9 sandıkta 2 bin 268 seçmen, İliç'te 14 sandıkta 4 bin 14 seçmen, Kemah'ta 12 sandıkta bin 446 seçmen, Kemaliye'de 11 sandıkta bin 344 seçmen, Otlukbeli'de 3 sandıkta bin 15 seçmen, Refahiye'de 10 sandıkta 3 bin 1 seçmen, Tercan'da 30 sandıkta 7 bin 152 seçmen ve Üzümlü'de 32 sandıkta 7 bin 935 seçmen oy kullanacak. - ERZİNCAN