Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Geniş Video İzle

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyü arazisinde gece saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

17.04.2024 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da otluk arazide çıkan örtü yangını yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyü arazisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra yangın mahallinden ayrıldılar.

Erzincan\'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement