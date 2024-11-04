Erzincan\'da Savunma Sanayi Yatırım Çalıştayı

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"Erzincan Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı"nın ikinci gününde, savunma sanayi firmalarının temsilcileri, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve ilgili birim amirleriyle birlikte yatırım lokasyonlarını gezdiler.

İlk olarak Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden heyete, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman tarafından sunum eşliğinde Erzincan OSB'nin tanıtımı yapılarak, yatırımcıların faydalanabileceği imkan, avantaj ve teşvikler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve ilgili birim amirleriyle birlikte Erzincan Assistt hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan savunma sanayi firmaları temsilcilerine, hizmet binası ile ilgili bilgiler verildi.

Yatırım lokasyonlarının ziyaret edilmesinin ardından savunma sanayi firmaları temsilcileri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ve ilgili birim amirleri eşliğinde Terzi Baba Türbesini ziyaret ederek, ilimizdeki tarihi ve turistik yerleri gezdiler. - ERZİNCAN