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Erzincan'da ilkokul öğrencileri ve polisler şehit polis memurunun annesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan'da ilkokul öğrencileri ve polisler şehit polis memurunun annesini ziyaret etti

Erzincan'da Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün annesi ziyaret edilerek eli öpüldü. Şehit annesi ve ailesi ziyaretten memnuniyet duydu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tüm şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır dileğinde bulunuldu.

Erzincan\'da ilkokul öğrencileri ve polisler şehit polis memurunun annesini ziyaret etti
11.01.2024 - 10:07,
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Erzincan'da ilkokul öğrencileri ile polis ekipleri Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün annesini ziyaret ederek elini öptü.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli ile Vali Recep Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken evinin önünde pusuya düşürülerek şehit olan Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün ailesi ile annesi Fatma Sarıgül ikametlerinde ziyaret edildi.

Şehit annesi Fatma Sarıgül ve ailesi, büyüklerinin ellerini öpen İlkokul öğrencilerimiz ile polislerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken evinin önünde pusuya düşürülerek şehit olan polis Rahmi Sarıgül'e ve bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşayabilmemizi sağlayan, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzincan'da ilkokul öğrencileri ve polisler şehit polis memurunun annesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da ilkokul öğrencileri ve polisler şehit polis memurunun annesini ziyaret etti - Son Dakika
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