Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi. Sürücünün ani fren yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

18.05.2024 23:32
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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 22. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzurum yönüne süratle seyir halindeki Mehmet Sarıçiçek idaresindeki 06 DH 3985 plakalı Opel marka otomobil, Ekşisu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için sürücünün ani fren yapmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Bünyamin Eren olay yerinde sevk edilen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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