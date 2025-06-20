Erzincan'da Üç Yeni Kitap Kafe Açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Üç Yeni Kitap Kafe Açıldı

20.06.2025 22:42
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Erzincan'da 'Kitap Kafe Projesi' kapsamında üç yeni kitap kafe hizmete girdi.

Erzincan'da 3 yeni kitap kafe hizmete açıldı

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Kitap Kafe Projesi" kapsamında; Nurten Mumcu Kitap Kafe, Ali Fahri Akkaya Kitap Kafe ve Galip Çevik Kitap Kafe'nin açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ile Gökhan Yazgı, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun annesi adına yaptırdığı kütüphanenin açılışına katılmaktan onur duyduğunu belirterek, " İstanbul'a döndüğümde, Erzincanspor ile Galatasaray arasında bir pilot takım iş birliği mümkün olabilir mi, bunun değerlendirmesini isteyeceğim. Sizlerden biriyim, aynı toprakların insanlarıyız. Devletimize ve milletimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Erzincan'da başlayan hayırseverlik yarışına dikkat çekerek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kitap kafe, küçük olmasına rağmen son derece işlevsel bir yapıya sahip. Gençlerimizin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Erzincan, dostluk ve kardeşliğin sembol şehirlerinden biridir. Buradaki gençlerin bu mekanda verimli zaman geçirmeleri bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu'nun annesi Nurten Mumcu adına yaptırdığı kütüphane, geleceğe bırakılan en anlamlı miraslardan biri oldu. İnancımız odur ki; burada gençler okudukça, Nurten Hanım'a da her daim dua ve sevap ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nurten Mumcu Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra Ali Fahri Akkaya Kitap Kafe ve Galip Çevik Kitap Kafe'nin de açılışları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Üç Yeni Kitap Kafe Açıldı - Son Dakika

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