Erzincan'daki maden ocağında arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'daki maden ocağında arama çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen olayda 9 işçi toprak altında kalmış, şu ana kadar 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştır. 4 işçinin bulunması için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması için en geç pazar günü çalışmalar ve DNA sonuçları hakkında açıklama yapılacaktır.

06.06.2024 19:39
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı, geçen süreçte 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı alanda arama çalışmaları gece gündüz sürdürülüyor. Konuya ilişkin en geç önümüzdeki pazar günü, yapılan çalışmalar ile DNA sonuçları hususunda kamuoyuna doğru ve yetkili ağızlardan bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Olayın üzerinden 114 gün geçerken İliç'teki maden ocağında 24 saat esasına göre ilgili ekiplerce toprak altında kalan ve şu ana kadar ulaşılmayan 4 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Maden ocağındaki son gelişmelere ilişkin yetkililerden alınan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"İliç ilçesindeki canlarımıza ulaşmak için birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Günlerdir bekleyen aile yakınlarını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için birkaç gün süreye ihtiyaç vardır. En geç pazar günü yapılan çalışmalar, DNA sonuçları hususunda kamuoyuna doğru ve yetkili ağızlardan bilgilendirme yapılacaktır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'daki maden ocağında arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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