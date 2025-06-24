Erzincan Emniyet Müdürü, Şehit Polis Annesini Ziyaret Etti

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle annesi Fatma Sarıgül'e ziyarette bulundu.

Baybaba, şehit annesiyle bir süre sohbet ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz." dedi. - ERZİNCAN