Erzincan Emniyeti Atatürk'ün 88. yıl dönümü için çocuklarla klip hazırladı - Son Dakika
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Erzincan Emniyeti Atatürk'ün 88. yıl dönümü için çocuklarla klip hazırladı

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Erzincan Emniyeti Atatürk\'ün 88. yıl dönümü için çocuklarla klip hazırladı
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Erzincan Emniyeti Atatürk\'ün 88. yıl dönümü için çocuklarla klip hazırladı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü için özel klip hazırladı. Anaokulu öğrencileri ve polislerin yer aldığı klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak Cumhuriyet'in gelecek nesillere emanet edilen mirasına vurgu yaptı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Anaokulu öğrencileri ile polislerin yer aldığı klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipte, çocuklar ve polisler aracılığıyla Atatürk'ün Cumhuriyet'i gelecek nesillere emanet eden mirasına vurgu yapıldı.

Paylaşımda, "Bir milletin geleceğine duyduğu inancı çocuklara emanet eden, Cumhuriyet'imizi bizlere armağan eden Büyük Önder'in izinde..." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu ve İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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