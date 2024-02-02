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Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik Aksaray'a atanıyor - Son Dakika
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Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik Aksaray'a atanıyor

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik Aksaray\'a atanıyor

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik'in Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan atamalar sonucunda Çelik'in yerine Bolu'da görev yapan Cengiz Çavuş Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne atandı.

02.02.2024 11:00
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Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik'in Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği tertiplendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yeni atamalar yapıldı. Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kadir Çelik atandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte tayini İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik için düzenlenen veda programına katıldılar.

Vali Aydoğdu, Erzincan için yaptıkları hizmetlerinden dolayı İl Müdürü Çelik'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bolu'da AFAD İl Müdürü olarak bir süredir görev yapan Cengiz Çavuş ise Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne atandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik Aksaray'a atanıyor - Son Dakika


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