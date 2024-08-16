Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı.

16.08.2024 07:58
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Erzincan'da 3 yıldır başarılı çalışmalara imza atan ve Erzincanlıların sevgisini kazanan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Kurt müdürün yerine ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri'nden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba atandı - Son Dakika
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