Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt: Türk Milleti Her Türlü Girişime İzin Vermeyecektir - Son Dakika
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt: Türk Milleti Her Türlü Girişime İzin Vermeyecektir

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt: Türk Milleti Her Türlü Girişime İzin Vermeyecektir

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında "Türk milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir" dedi.

15.07.2024 16:37
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında "Türk milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir" dedi.

Kurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Aziz Milletimizin iradesini yok saymaya ve Demokrasimizi yıkmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz milletimiz tarafından bozguna uğratılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan demokrasi zaferimizin 8. yıldönümünde bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü bir kez daha milletçe yaşıyoruz. Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş savaşında olduğu gibi, Aziz Türk Milleti 15 Temmuzda da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik içinde haykırarak tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak demokrasi destanı yazmıştır.

O gece meydanlara dökülen necip milletimizin kanlı darbe kalkışmasına geçit vermemesi neticesinde 251 vatan evladımız şehadet mertebesine ulaşmış, 2 bin 732 kahramanımız gazi olmuş; şanlı direnişte en ön safta yerini alan Türk Polis Teşkilatımız da 63 şehit, 284 gaziyle 83 milyonun kalbine altın harflerle kazınmıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türk Polis Teşkilatımız 179 yıldır olduğu gibi tüm şer odaklarının karşısında dimdik ve kararlı bir şekilde durmaya, taşeron terör örgütleri ve arkalarındaki dahili ve harici hainlere gereken dersi vermeye muktedirdir.

Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan Şehitlerimizi ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak üzere ebediyete irtihal etmiş Kahraman Gazilerimizi rahmetle anıyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt: Türk Milleti Her Türlü Girişime İzin Vermeyecektir - Son Dakika

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