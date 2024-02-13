Erzincan İliç\'te Toprak Kayması: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olay yerinde açıklamada bulunan Binali Yıldırım, gece de termal kameralar yardımıyla arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve diğer yetkililerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldırım, "Bugün saat 14.28 sıralarında büyük miktarda bir toprak hareketi oldu, heyelan oldu. Bu heyelanın yayıldığı alan birkaç yüz dönüm. Yığma yapılan bölgenin açık maden sahası, açık maden sahasından yığma yapılan mahallin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olayın anından itibaren yapılan çalışma sonucunda büyük miktarda arkadaşlarım sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8 diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre sayı toplam 9 kişi. Tespit bu yönde. Peki neler yapıldı? En son o andan bu ana bölge tamamen kontrol altına alındı. Işıklandırma yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma yani göçük altında olduğu tahmin edilen düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metrekareye varan bir kayan her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler valimizin koordinasyonunda, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri ve bakan yardımcımız Batuhan bey ve yolda biraz sonra intikal edecek. İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı da yarın sabah itibariyle Cumhurbaşkanımızın programından bu geceye ayrılmak suretiyle burada olacaklar. Tabii ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber olayın büyüklüğünü aldığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var" dedi.
Binali Yıldırım Fırat nehrine herhangi bir sızma olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu ayrıştırmayı yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Oraya da herhangi bir şey yok. Orada ne heyelan var ne başka bir hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye olmadığı düşünülüyor. Ama binde bir ihtimal de olsa buna karşı da arkadaşlar membranla tedbir alıyorlar. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun. Ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz." - ERZİNCAN
Erzincan'da meydana gelen toprak kayması felaketi sonucunda Çöpler Altın Madeni'nde heyelan yaşandı. Olayın ardından şirketin hisseleri düşüşe geçti. Şirketin raporlarına göre, Çöpler madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
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