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Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde kar tatili - Son Dakika
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Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde kar tatili

Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Erzincan şehir merkezinde ise eğitim devam ederken çocuklar kartopu oynadı.

25.12.2023 - 09:20,
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Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde kar tatili

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Erzincan şehir merkezinde eğitim öğretime devam edilirken çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kar tatiline ilişkin Tercan ve Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır." denildi.

Erzincan şehir merkezinde ise eğitim öğretime devam edilirken çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Erzincan\'ın Tercan ve Refahiye ilçelerinde kar tatili
Kaynak: İHA
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