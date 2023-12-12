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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergahındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin (2 ile 4 derece) üzerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

12.12.2023 - 08:50,  Güncelleme: 08:52
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergahındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin (2 ile 4 derece) üzerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA
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