Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik suçuna karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli belgeler ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

29.02.2024 10:18
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Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı

ERZİNCAN - Erzincan'da tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik suçunun işlenmesinin önlenmesi, faillerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mali Suçlara Yönelik Erzincan'da 3 ve Gümüşhane ilinde 1 olmak üzere toplam 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda A.A., B.Y., G.Y. ve G.S. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde; Başka kişilerin adına düzenlenmiş olan 3 adet tapu belgesi, 1 adet kadastro tescil bildirim beyannamesi, 2 adet senet, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet noter makbuzu, 1 adet bankası hesap kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 38 adet 12 calibre fişek ele geçirildi.

Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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