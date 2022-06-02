Erzincan SMMM Odası Başkanı Polat, basit usulde yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu - Son Dakika
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Erzincan SMMM Odası Başkanı Polat, basit usulde yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu

02.06.2022 20:53
Erzincan SMMM Odası Başkanı Polat, basit usulde yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda güven tazeleyip yeniden Erzincan Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler (SMMM) Odasının Başkanlığına seçilen Zeki Polat, Resmi Gazetede yayımlanan basit usul kazanç düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda güven tazeleyip yeniden Erzincan Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler (SMMM) Odasının Başkanlığına seçilen Zeki Polat, Resmi Gazetede yayımlanan basit usul kazanç düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazetede yayımlanan basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Erzincan SMMM Odası Başkanı Zeki Polat, şu bilgilere yer verdi:

"Basit usule tabi olan mükelleflerde vergi levhası 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinde, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorunda oldukları belirtilmiştir. Basit usule tabi mükelleflerin 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren 193 sayılı kanunun 46'ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar içim yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu çerçevede bulunan mükelleflerin ticari kazançlar üzerinden vergi tarhiyatı yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ticari kazançlar vergi tarhına esas olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı kanunun 47. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır.

Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir işyerinde ücretli olarak çalışmaları, kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işim başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılması (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), işin başında bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır. Başka bir işyerinde ücretli olarak çalışan basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bilfiil çalışıp çalışmadıkları veya işlerinin başında bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit edilecek ve mükellefiyet durumları bu tespite göre değerlendirilecektir." - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Zeki Polat, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan SMMM Odası Başkanı Polat, basit usulde yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu - Son Dakika


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