Erzincan Tanıtım Günleri Programı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan Tanıtım Günleri Programı Hazırlıkları Devam Ediyor

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 'Erzincan Tanıtım Günleri' programı kapsamında yapılacak etkinlikler ele alındı. Programın İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde değil, Erzincan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

19.07.2024 08:24  Güncelleme: 08:37
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"Erzincan Tanıtım Günleri" programı kapsamında hazırlıklar sürdürülüyor

ERZİNCAN - 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan "Erzincan Tanıtım Günleri" programı kapsamında toplantı düzenlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda "Erzincan Tanıtım Günleri" programı kapsamında yapılması planlanan etkinlikler ele alındı.

Geçmiş yıllardaki uygulamaların aksine, Erzincan Tanıtım Günleri programının İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde değil, Erzincan'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Erzincan'ı cazip bir hale getirebilmek için aslında Erzincan'da bir haftalık bir böyle şenlik yapsak sekiz ilçemiz var. Her gün bir ilçemizin tanıtımı olsa ve bizim İstanbul'da, İzmir'de, Kocaeli'de, Bursa'da, Ankara'da olan hemşerilerimizi buraya davet etsek. Böyle bir şenlik havası içerisinde herkese bir konser düzenlesek, bir etkinlik yapsak gibi bir fikir ortaya çıktı. ve bizim bütün arkadaşlarımız da bununla ilgili güzel bir çalışma yaptılar. Evet öncelikle bu çalışmayı size sunmak ve varsa sizin de görüşlerinizi almak için bu toplantıyı tertip etmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıda Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, söz konusu programda yapılacak olan etkinlikleri aktardı. İzci, "Tanıtım günleri, 24-31 Ağustos tarihleri arasında 8 gün boyunca sürecek ve Erzincan'ın şehir merkezinde Dörtyol Meydanı, Belediye Başkanlığı önü, Saat Kulesi alanı ve eski Belediye Binası arkasındaki farklı mekanlarda gerçekleşecek etkinliklerle dolu olacak. Her bir gün, Erzincan'ın 8 ilçesinden birinin tanıtımına ayrılacak; ilçeler kendi stantlarında gastronomi, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek kendilerini tanıtacaklar. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler arasında, Erzurum'da gerçekleşecek Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verecek sanatçıların programına göre belirlenecek olan takvim doğrultusunda katılımıyla düzenlenecek. Ayrıca yerel sanatçılar da programa dahil edilecek." dedi.

Yapılması planlanan 8 gün boyunca sürecek etkinliklerde İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kardeşlik Korosu, farklı meslek gruplarından insanların katılımıyla konser verecek. "Aşıklar Atışması" programı, Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek oyunlar, açık hava sinema etkinlikleri ve el sanatları sergileri düzenlenecek.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı yaş grupları için basketbol, off-road, motokros, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri gibi spor etkinlikleri düzenleyecek.

Erzincan Tanıtım Günleri Programı Hazırlıkları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Tanıtım Günleri Programı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Tanıtım Günleri Programı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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