 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor

Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Coğrafi işaret tesciline uygun üretim miktarını arttırma amacıyla üreticiler ve akademik personeller arasında yapılacak çalışmalar ve Erzincan Tulum Peynirinde mayalama aşaması üzerine yapılacak akademik çalışmanın detayları görüşüldü.

Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor
23.01.2024 - 08:21,  Güncelleme: 08:24
Abone Ol

Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Coğrafi işaret sahibi Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz günlerde tescil için Avrupa Birliği'ne de başvurusu yapılan Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak yapılan toplantıda coğrafi işaret tesciline uygun üretim miktarını arttırma amacıyla üreticilerimiz ile birlikte yapılacak çalışmalar ve Erzincan Tulum Peynirinde mayalama aşaması üzerine akademik personeller öncülüğünde yapılacak akademik çalışmanın detayları görüşüldü.

Toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ETSO Genel Sekreteri Şule Arslan ile akademik ve teknik personel katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Erzincan, Avrupa Birliği, Üretim, Valilik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement