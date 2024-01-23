Erzincan Tulum Peyniri için çalışmalar devam ediyor

Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Coğrafi işaret sahibi Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz günlerde tescil için Avrupa Birliği'ne de başvurusu yapılan Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili olarak yapılan toplantıda coğrafi işaret tesciline uygun üretim miktarını arttırma amacıyla üreticilerimiz ile birlikte yapılacak çalışmalar ve Erzincan Tulum Peynirinde mayalama aşaması üzerine akademik personeller öncülüğünde yapılacak akademik çalışmanın detayları görüşüldü.

Toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ETSO Genel Sekreteri Şule Arslan ile akademik ve teknik personel katıldı. - ERZİNCAN