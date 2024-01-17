Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde basın mensuplarıyla buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak günü 81 il valisinin katıldığı Ankara'daki program dolayısıyla şehir dışında olmasından ötürü bugün gazetecilerle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar hakkında gazetecileri bilgilendirirken, kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli bir biçimde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programda Vali Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Vali Yardımcıları Yusuf İzci ile Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç tarafından eğitim, sağlık, tarım, gençlik ve spor, özel idare çalışmaları, doğa sporları, kültür ve turizm konularında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.

Konuşmaların sonunda gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Vali Aydoğdu, 2024 yılının Erzincan yılı olacağının altını çizerek, şehrin tanıtımı noktasında emek veren herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN