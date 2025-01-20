Erzurum\'a 25 Milyar TL Yatırım

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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum'a yaptıkları yatırımları açıkladı. Suyun gücünü yatırıma dönüştürdüklerini kaydeden Balta, "Erzurum'a 25 Milyar 874 milyon TL değerinde 409 Tesis inşa ettik. Erzurum'da suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Erzurumlular için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." Dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ülkemizin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır" dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Mehmet Akif Balta,' Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir. 'dedi.

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Mehmet Akif Balta, 'Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz.' dedi.

Ülkemizin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ediyoruz; 588 bin 860 dekar arazi suya kavuştu

Erzurum'a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Erzurum'da inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile 588 bin 860 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Erzurumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." dedi.

Erzurum'un Suyuna Sahip Çıkıyor, İnşa Ettiğimiz Baraj ve Göletlerimizde Depoluyoruz

Erzurum'daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken Balta, "Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Erzurumlular için; son 22 yılda, 25 Milyar 874 milyon TL yatırım yaparak 409 adet Tesis inşa ettik. Erzurum'da son 22 yılda hizmete aldığımız 14 baraj ve 17 gölet ile 429,83 milyon m su depolama hacmine ulaştık." dedi.

6 Baraj 'da İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 6 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 229 bin 720 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız 'bir damla suyun dahi' israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz.

Taşkınları Kontrol Altına Almak İçin Projeler Üretiyoruz

Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 319 adet taşkın koruma tesisi ile Erzurum'da şehir merkezi, 296 adet yerleşim yeri ve 370 bin 550 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz.

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme ile Sağlanan Faydalar Çiftçimizi Memnun Ediyor

Erzurum'da toplam 537 bin 231 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Erzurum'da 4 adet proje devam etmektedir. 515 bin dekar alanında 41 yerleşim birimi tescil aşamasındadır. Söz konusu projelerin tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Erzurum'da 41 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere 'ön yargı' ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz " dedi.

Suyumuzdan Aldığımız Güç Enerjiye Dönüşüyor

Erzurum'da son 22 yılda 28 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2341,13 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 58 adet HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz."

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi" belirterek 'kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız' tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum." dedi. - ERZURUM