Erzurum, Avrupa Şampiyonası Maçına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Erzurum, Avrupa Şampiyonası Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Erzurum, Avrupa Şampiyonası Maçına Ev Sahipliği Yapacak

Doç. Dr. Murat Turan'ın çabalarıyla Türkiye-Polonya salon futbolu maçı ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

22.10.2024 12:19
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan'ın çabalarıyla UEFA Türkiye- Polonya Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Milli Maçını ETÜ Spor Salonu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, yaptığı icraatı ile tüm kamuoyundan alkış aldı.

TFF UEFA Antrenör Lisans Eğitimcisi Kemal Coşkun'un tavsiyesi üzerine harekete geçen Doç. Dr. Murat Turan'ın girişimleri sonucu UEFA Türkiye-Polonya Salon Futbolu Milli Maçını Erzurum'a verdi. Karşılaşma 17 Aralık 2024 tarihinde ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

ETÜ Spor Salonu tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Maçına ev sahipliği yapacak.

Coşkun teklif etti Turan çalıştı TFF kabul etti

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Turan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun hocam bana salon futbolu Avrupa Şampiyonası maçı var ev sahipliği yapmak ister misiniz? Dedi. Ben de 'olur' dedim. TFF'ye resmi olarak başvurduk kabul edildi."

Güvenlik sertifikası tamam

Aynı zamanda ETÜ Spor Kulübü Kurucu üyesi ve Asbaşkanı olan Doç. Dr. Murat Turan, "UEFA kriterleri yerine getirmemizi istedi. En önemli kriter ise salon güvenlik sertifikası oldu. Salonun güvenlik sertifikasını 40 günlük bir süreçte aldık. Vali bey imzalıyor en son bu belgeyi. Valimiz Mustafa Çiftçi ve ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Maç 17 Aralıkta ETÜ spor salonunda oynanacak

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turan, Ankara'dan bu tarafa hiç bir spor salonunun UEFA kriterlerini karşılayan salonun olmadığını ifade ederek, ETÜ'de bir ilk yaşanacağını söyledi.

17 Aralık 2024 tarihinde Türkiye-Polonya A milli takımlarının Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu maçında Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacaklarını bunun da Erzurum adına bir ilk olacağını ifade eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı ve ETÜ Spor Tesisleri Koordinatörü Doç. Dr. Murat Turan, "Bu tür milli maçlar genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa gibi illere veriliyordu. Erzurum adına önemli bir sportif olayı başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TFF'ye de bu milli maçı Erzurum'a verdiği için Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum, Avrupa Şampiyonası Maçına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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