Erzurum'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor

Erzurum\'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor
20.10.2025 11:58  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 13 ilde uygulanan bedelli askerlik hizmetinin 28 gün temel askerlik eğitiminin Erzurum'a verilmesini talepleri doğrultusunda Erzurum'a 'Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin Kurulmasının Sivil Toplum Örgütlerince memnuniyet ve sevinçle...

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 13 ilde uygulanan bedelli askerlik hizmetinin 28 gün temel askerlik eğitiminin Erzurum'a verilmesini talepleri doğrultusunda Erzurum'a 'Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin Kurulmasının Sivil Toplum Örgütlerince memnuniyet ve sevinçle karşıladıklarını açıkladı.

'Komando tugayı eğitim merkezi esnafa can simidi olacak'

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un, 'Erzurum'a Eğitim Tugayı'nın kurulması yönünde Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile yapılan görüşmelerde Erzurum'a 14'ncü Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin kısa zamanda kazandırılmasının esnafa 'can simidi' olacağını' ifade etti.

'Anadolu'nun gözbebeği Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun'

Bedelli askerliğin yapılacağı illerden birisi olacak Dadaşlar Diyarı Erzurum'da ekonomik anlamda katkı görecek kentler arasından olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tanfer, 'Erzurum Kent Konseyi olarak başta Erzurum'a gönül sevgisi bulunan Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e şehrimizde bedellinin gündeme geldiği günden itibaren, konuyla ilgili yakın çalışma yapan AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abddurahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, AK Parti İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu'na girişimlerini eksik etmeyen sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz." diyerek şu ifadeleri kullandı:

'Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak'

Öncelikle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da Selçuklu'ya ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Erzurum'da 56 gün ağırlayarak ülkemizin tam bağımsızlığına kavuşmasında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da bedelli askerlik eğitimin verilmesi şehrimize önemli katma değer sağlayacaktır. Bedelli askerlik eğitimlerinin Erzurum'a verilmesi ile hem esnafımıza ekonomik anlamda Erzurum'un tanıtımına katkı sağlayacaktır.

'Bu gururun heyecanını yaşamak istiyoruz'

Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelecek asker adaylarını ve ailelerini Dadaşlar Diyarı Erzurum'da kucaklamaya ve misafir etmeye hazırız. Bu gururun heyecanını yaşamak istiyoruz. Erzurum'a Türkiye'nin birçok şehrinden bedelli askerlik için gelen vatan evlatları, aileleri bizler için birer kültür elçisi olacaktır. Kış Turizmine olsun, Yaz Turizmine önemli katkı ve ekonomi girdisine fayda sağlayacaktır. Bedelli askerlik için gelecek olan erlerin ve ailelerin Erzurum'a tanıtımına yapacağı katkı gerçekten büyük olacaktır. Şehrimize gelen askerlerimizin eğitim ve terhis süreleri sonrası, yemin törenlerine aileleri ile birlikte katılım sağlayarak, ülkenin dört bir yanına dağılacağı düşünülürse kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimi mutlu edecek, 14'ncü eğitim merkezinin Erzurum'a kazandırılması önemli katkı ve ekonomi girdisine fayda sağlayacaktır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun gözbebeği olan Erzurum'dan devlet büyüklerimize, kıymetli milletvekillerimize, yöneticilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerim adına kısa dönem eğitimleri için birliklerine gidecek vatan evlatlarımıza, kahraman askerlerimize sağlıklı terhisler diliyor, aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Ekonomi, Komando, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.