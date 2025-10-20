Erzurum\'a Komando Tugayı Eğitim Merkezi Kuruluyor

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 13 ilde uygulanan bedelli askerlik hizmetinin 28 gün temel askerlik eğitiminin Erzurum'a verilmesini talepleri doğrultusunda Erzurum'a 'Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin Kurulmasının Sivil Toplum Örgütlerince memnuniyet ve sevinçle karşıladıklarını açıkladı.

'Komando tugayı eğitim merkezi esnafa can simidi olacak'

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un, 'Erzurum'a Eğitim Tugayı'nın kurulması yönünde Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile yapılan görüşmelerde Erzurum'a 14'ncü Komando Tugayı Eğitim Merkezi'nin kısa zamanda kazandırılmasının esnafa 'can simidi' olacağını' ifade etti.

'Anadolu'nun gözbebeği Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun'

Bedelli askerliğin yapılacağı illerden birisi olacak Dadaşlar Diyarı Erzurum'da ekonomik anlamda katkı görecek kentler arasından olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tanfer, 'Erzurum Kent Konseyi olarak başta Erzurum'a gönül sevgisi bulunan Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e şehrimizde bedellinin gündeme geldiği günden itibaren, konuyla ilgili yakın çalışma yapan AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abddurahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, AK Parti İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu'na girişimlerini eksik etmeyen sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz." diyerek şu ifadeleri kullandı:

'Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak'

Öncelikle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da Selçuklu'ya ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Erzurum'da 56 gün ağırlayarak ülkemizin tam bağımsızlığına kavuşmasında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da bedelli askerlik eğitimin verilmesi şehrimize önemli katma değer sağlayacaktır. Bedelli askerlik eğitimlerinin Erzurum'a verilmesi ile hem esnafımıza ekonomik anlamda Erzurum'un tanıtımına katkı sağlayacaktır.

'Bu gururun heyecanını yaşamak istiyoruz'

Türkiye'nin dört bir yanından ilimize gelecek asker adaylarını ve ailelerini Dadaşlar Diyarı Erzurum'da kucaklamaya ve misafir etmeye hazırız. Bu gururun heyecanını yaşamak istiyoruz. Erzurum'a Türkiye'nin birçok şehrinden bedelli askerlik için gelen vatan evlatları, aileleri bizler için birer kültür elçisi olacaktır. Kış Turizmine olsun, Yaz Turizmine önemli katkı ve ekonomi girdisine fayda sağlayacaktır. Bedelli askerlik için gelecek olan erlerin ve ailelerin Erzurum'a tanıtımına yapacağı katkı gerçekten büyük olacaktır. Şehrimize gelen askerlerimizin eğitim ve terhis süreleri sonrası, yemin törenlerine aileleri ile birlikte katılım sağlayarak, ülkenin dört bir yanına dağılacağı düşünülürse kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimi mutlu edecek, 14'ncü eğitim merkezinin Erzurum'a kazandırılması önemli katkı ve ekonomi girdisine fayda sağlayacaktır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun gözbebeği olan Erzurum'dan devlet büyüklerimize, kıymetli milletvekillerimize, yöneticilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerim adına kısa dönem eğitimleri için birliklerine gidecek vatan evlatlarımıza, kahraman askerlerimize sağlıklı terhisler diliyor, aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM