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Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'u doğal afetlerden korumak amacıyla Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Erzurum Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen dua sonrasında vatandaşlara çorba, etli pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.

Erzurum\'da 500 Yıllık \'1001 Hatim\' Geleneği Devam Ediyor
12.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:15
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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba'nın başlattığı 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde 15 Aralık 2023'da başlayan 1001 Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. 15 Aralık'ta başlayan program kapsamında okunan hatmin duası, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Kars Müftüsü Hamza Bayram, İstanbul İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Diyanet TV Sunucusu Furkan Aktepe, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katılımı ile yapıldı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın duasına binlerce el ve yürek hep birlikte "amin" diyerek katıldı. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Duanın sonlarına doğru duygu dolu anlar yaşandı.

Cuma namazı çıkışı vatandaşlar Kızılay ve diğer hayır kurumları çorba, etli pilav ve tatlı ikramında bulundu. Hanımlar için de yarın Ulu Camii'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında 1001 Hatim Duası için bir program yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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