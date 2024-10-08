Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı Hazırlıkları Devam Ediyor

Erzurum\'da Afet Risk Azaltma Planı Hazırlıkları Devam Ediyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Afet risklerinin azaltılması ve topluma bu bilincin kazandırılması amacıyla düzenlenen toplantıların önemine vurgu yaptı.

08.10.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında ve AFAD başkanının da katılımıyla 81 il valisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Toplantımızın gayesi; afet risklerinin azaltılması ile ilgili oldu. Yani bu konuda bir farkındalık oluşturmak. Tüm illerde topluma bu bilinci vermek maksadıyla bir toplantı gerçekleşti. O toplantının akabinde Erzurum Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteriyle, Vali Yardımcımızla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüzle, AFAD Müdürümüzle, üniversiteden hocamızla beraber izleme ve değerlendirme kurulu toplantısı yaptık. Bu heyet aynı zamanda izleme ve değerlendirme kurulu görevini yerine getiriyor. Onlarla da toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

"İl Afet Risk Azaltma Planları hazırlanıyor"

Toplantının asıl amacının afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili olduğunu ve bununla ilgili bir afet risklerinin azaltılması planı oluşturulduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "Bunu İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) olarak ifade ediyoruz. 2021 yılında Erzurum ilimizde İRAP ile ilgili plan valiliğimiz tarafından, AFAD Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında yürürlüğe konuyor. İRAP'ın asıl maksadı şu. İlimizin mevcut afet durumu nedir? Yani ilimizde mevcut olabilecek olan afetler nelerdir? Hangi tür afetler ilimizde gerçekleşebilir. İlk önce bunların tespit edilmesi, ardından işte bunların muhtemelen etkilileri nelerdir? Yani bu afetler olduğunda ilimizde ne tür olaylar, etkiler ortaya çıkacak. Afetler ortaya çıktığında afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için yapılması gereken çalışmalar, eylemler nelerdir. Bunların ortaya konulması ve nihayetinde de bununla ilgili olarak sorumlu kuruluşlarının belirlenmesi. Mevcut eylemlerin belirleniyor. Sonrasında sorumlu olan kuruluşlar hangileriyse onlara görevleri veriliyor" şeklinde konuştu.

"İRAP'ın dört maksadı var"

Erzurum İRAP'ın toplam dört maksadı olduğunu ve bu amaç çerçevesinde çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Birinci amacımız; afet risklerinin belirlenmesi, afet risklerinin en aza indirilmesi. İkincisi; mevcut durumda herhangi bir afet olduğu durumda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi. Bu da bir diğer amacı oluşturuyor. Üçüncü amaç; ilimizin daha güvenli ve yaşanabilir etkili olmasını sağlamak. Dördüncü amaç da birlikte çalışma kültürünü oluşturmak. Yani dört amaç çerçevesinde, 27 tane hedef ortaya konuyor. O plan çerçevesinde, 136 tane de eylem belirleniyor. Yapılması gereken çalışmalar. Bununla ilgili de bu 136 eylemi gerçekleştirmek için 21 tane kuruluş, kurum ve kuruluş belirleniyor. Onlara görev veriliyor" diye konuştu.

"Erzurum afete en hazırlıklı illerin başında"

Risklerin azaltılmasının, afet risklerinin azaltılmasının, afet öncesi yapılması gereken bir çalışma olduğunu anlatan Vali Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaların ne kadar önceden başlatılırsa, afet öncesi tedbir alınırsa, afet sonrası ortaya çıkabilecek, afet meydana geldikten sonra ortaya çıkabilecek riskleri azaltmış oluyoruz. Bakan Yardımcımızın verdiği rakama göre; afet öncesi yani risk azaltmaları kapsamında yapılacak bir liralık çalışma afet sonrası yapılacak beş liralık çalışmaya tekabül ediyor. İlimizde 136 eylem belirlendi. Bunun gerçekleşme oranı yani bu 136 eylemden şu anda yüzde altmış biri gerçekleşmiş durumda. Bu manada ilimiz Türkiye'de afetlere illerin arasında yer alıyor. Afet öncesi çalışmalar çok değerli, kıymetli. Önceden yapılan çalışmalar son yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde altmış bir oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin arasında, başında yer alıyor." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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