Erzurum'da camiler ilk teravihte doldu taştı - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da camiler ilk teravihte doldu taştı

Erzurum'da Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum'da, Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. İlk teravih namazında bazı camilerde yoğunluktan dolayı yer bulunamadı. Ramazan ayı boyunca çeşitli camilerde hatimle teravih namazı kılınacak ve ihtiyaç sahipleri için iftar çadırı kuruldu.

11.03.2024 20:37
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Erzurum'da camiler ilk teravihte doldu taştı

ERZURUM - Erzurum'da Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum'da, "11 Ayın Sultanı" ramazanda Ulu Cami, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler, Ayazpaşa, Kurşunlu, Gez ve Gürcükapı gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor. İlk teravih namazında ise bazı camilerde vatandaşlar yoğunluktan yere bulamadı.

Ramazan ayı sebebiyle tüm camilerde mukabele okunurken, Yakutiye'de 7, Palandöken, Aziziye ve Oltu'da 2, İspir, Uzundere, Tortum ve Narman'da ise 1'er camide hatimle teravih namazı kıldırılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Narmanlı Camii bahçesinde ihtiyaç sahiplerini için iftar çadırı kuruldu. Hatimle teravih kılınacak camiler ise şöyle: Yakutiye: Ayazpaşa, Gürcükapı, Narmanlı, Üniversite, Dervişağa, Gez ve Şükrüpaşa, Aziziye: Dadaşkent merkez, Gezköy Mahallesi, Palandöken: Hacı Muammer, Oluroğulları, Oltu: Aslanpaşa, Yeşil, Tortum: Merkez, Uzundere: Çarşı, Narman: Merkez, İspir: Meydanlı. İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, hem dini sohbetleri dinliyor, hem de Ramazan Ayı'nın manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da camiler ilk teravihte doldu taştı - Son Dakika

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