Erzurum\'da Gençler 3x3 Basketbol İl Birinciliği Sonuçlandı

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Lise A ve B Gençler 3x3 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. A Genç Erkeklerde İbrahim Hakkı Fen Lisesi, B Genç Erkekler ve Kızlarda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Lise A Genç Kızlarda Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Anadolu Lisesi şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları kapsamında yer alan 2025 yılı Gençler A ve B Kız Erkek 3 3 müsabakaları 25 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Milletbahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonunda oynandı. Gençler kategorisinde birinciliği İbrahim Hakkı Fen Lisesi, ikinciliği Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncülüğü ise Reşit Karabacak Spor Lisesi elde etti

Gençler B Erkekler 3x3 de ipi göğüsleyen Mehmet araç yönetimindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Özel Açı Anadolu Lisesi ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.

Genç A 3x3 kızlarda birincilik kürsüsüne Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp özel Anadolu Lisesi çıktı. Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikincilik kupasının sahibi oldu. Üçüncü basamakta ise Özel Elitsen Koleji Fen Lisesi yer aldı.

3 3 genç B kızların takım sıralaması birinciliğe Antrenör Kayhan Yaşar idaresindeki Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ulaştı. Erzurum Lisesi ikinci, Özel Güneş Fen Lisesi üçüncü oldu.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi alkışı hak etti

Turnuvada en çok dikkat çeken okul Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu. Tecrübeli antrenörler Kayhan Yaşar ve Mehmet Araç yönetimindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi dört kategorinin tamamına katılarak takdir topladı. Turnuvanın tüm kategorilerinde mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, iki kategoride şampiyonluk, bir kategoride ikincilik kazandı. Büyük başarıya imza atan ve basketbola hizmet eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi sporseverlerin alkışını aldı.

Çakmur başarılar diledi

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen'e teşekkür etti. Culfa, Kendilerine Yüksek İrtifa Spor Salonunun kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a da müteşekkir olduklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, fair play içinde geçen basketbol maçlarında dereceye giren takımları ve antrenörlerini tebrik etti. Çakmur, Erzurum'u grup müsabakalarında temsil edecek olan takımlara başarı dileklerini iletti. - ERZURUM