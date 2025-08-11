Erzurum\'da İcazet Merasimi Düzenlendi

Erzurum'da Aşere Takrib eğitimini tamamlayan din görevlileri için "İcazet Merasimi" düzenlendi.
Reisu'l Kurra Mustafa Demirkan'ın başkanlığında Mehmed Zahit Kotku Camii'nde geniş katılımla gerçekleştirilen "İcazet Merasimi" programına; Şeyhu'l Kurra Ramazan Pakdil, Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan ve İcazet alan Kurranın hocası, Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Abdurrahim Dursun katıldı. - ERZURUM
