Erzurum\'da tarımda kadın eli projesi ve çiftçi kadın akademisi başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli Projesi" ve "Çiftçi Kadın Akademisi" açılış programı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevra Küzeci, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Önder Çalmaşur, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Çağlar Kaymak, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, STK başkanları ile çok sayıda üretici kadın katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, projenin sıradan bir eğitim faaliyeti olmadığını, bilginin doğrudan üretime dönüştüğü kapsamlı bir model olduğunu belirtti. Kadınların üretim kapasitesine güç katacak eğitimlerin önemine değinen Özakalın, Atatürk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde projeye tahsis edilen 2 dönümlük arazide kadınların pratik yapma imkanı bulacağını aktardı. Üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini ifade eden Özakalın, sürece destek veren Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne ve yönetim kadrolarına teşekkür etti.

Çiftçi kadın akademisi eğitimleri başlıyor

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise tarımsal iş gücünde kadının rolüne dikkat çekti. Kadın emeğini görünür kılmak ve üretimi ekonomik değere dönüştürmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Alioğulları, saha ziyaretleri sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Çiftçi Kadın Akademisi'ni kurduklarını ifade etti.

Erzurum'da kadınların hayvancılıkta, tarla işlerinde ve aile ekonomisinin her alanında aktif olarak yer aldığını belirten Alioğulları; ancak girişimcilik, markalaşma, eğitim ve teknoloji kullanımı noktasında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını vurguladı.

Alioğulları, "İşte tam da bu noktada bizim hedefimiz; kadın emeğini görünür kılmak, üretimi ekonomik değere dönüştürmek, yerelden ulusala uzanan bir başarı hikayesi oluşturmak ve kadınlarımızı sadece çiftçi değil, aynı zamanda güçlü birer girişimci haline getirmektir." dedi.

Eğitimlerin Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından verileceğini açıklayan Alioğulları, program sonunda katılımcılara tarımsal hibe ve desteklerde avantaj sağlayacak sertifikaların takdim edileceğini söyledi. Ayrıca eğitimlere katılan kadınlar için teknik geziler düzenlenerek yerinde öğrenme fırsatları sunulacak ve tahsis edilen sera alanında örnek üretim uygulamaları yapılacak.

Akademi kapsamında verilecek eğitim başlıkları şu şekilde sıralandı: Prof. Dr. Memnune Şengül: "Bahçeden Sofraya Reçel, Marmelat, Konserve ve Fermente Ürünler", Prof. Dr. Songül Çakmakçı: "Süt Ürünleri Üretiminde Temel Konular", Prof. Dr. Melek Ekinci: "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Seracılık", Prof. Dr. Elif Tozlu: "Sebze Üretiminde Hastalık Yönetimi", Prof. Dr. Selda Örs: "Seracılıkta ve Sebze Yetiştiriciliğinde Sulamanın Önemi", Prof. Dr. Nuray Demir: "Yerel Kalkınmanın Öncüsü Kadın Kooperatifleri", Uzm. Dr. Aslıhan Güven: "Kadın Sağlığı, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme" - ERZURUM