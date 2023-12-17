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Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Erzurum'da meteoroloji tarafından tahmin edilen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Kar yağışı şiddetini artırırken, buz tutan yollar trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar zincirleme kazalara sebep oldu. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor ve sıcaklıkların -12 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Belediye ve karayolları ekipleri kara mücadele çalışması yapıyor ve vatandaşlar don ve buzlanma konusunda uyarılıyor.

Erzurum\'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
17.12.2023 - 16:11,
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Erzurum'da meteoroloji tarafından bu gün için tahmin edilen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırırken, şehir merkezinde buz tutan yollar trafiği olumsuz etkiledi. Bir çok araç kaygan yollardan dolayı zincirleme kazalara sebep oldu. Meteorolojinin tahminlerine göre Erzurum'daki kar yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek. Sıcaklıkların ise -12 derece kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum'da hafta içinden kar yağışı beklenmiyor.

Belediye ve karayolları ekipleri başta şehir merkezleri olmak üzere yollarda kara mücadele çalışması yapıyor. Yetkililer gece saatlerinde meydana gelecek don ve buzlanma konusunda vatandaşları uyardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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