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Erzurum'da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi - Son Dakika

Erzurum'da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi

06.11.2021 00:57
Erzurum'da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi

Azerbaycan Zafer Günü kutlama programı kapsamında Erzurum'da, Karabağ Zaferi Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Zafer Günü kutlama programı kapsamında Erzurum'da, Karabağ Zaferi Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Azerbaycan Milletvekili Elman Ceferli, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Azerbaycan'dan gelen davetliler, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

27 yılı aşkın zaman içerisinde ve kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemeyen Dağlık Karabağ sorunu BM anlaşmazlığa çokta taraf olmaması ve alınan bunca kararlar sonucu 27 yıla aşkın zaman içerisinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai savaşla çözüme ulaştı.

Azerbaycan olarak 27 yılı aşkın zaman dilimi içerisinde Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları tekrar savaşarak geri almaları, işgalden kurtarılan toprakları tekrar imar etmenin peşine düşüldü.

Erzurum Yakutiye Kent Meydanı içerisinde bulunan Yakutiye Medresesi içerisinde Türkiye Azerbaycan ilişkilerini güçlendiren bir fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen protokol daha sonra hep birlikte sergideki fotoğrafları tek tek incelediler.

Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı açıklamada, "Kardeşimiz Azerbaycan devletinin misafirlerini konut etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada olmamızın sebebi Azerbaycan'ın haklı davası ve haklı gururu olan, aynı zamanda da Türk milletinin haklı ve gurur davası olan zaferin 1. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki devlettir, böyle bir gururu Dadaşlar diyarında kutlamanın da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü kutlamak, şehitlerimizi rahmet ile anmak için burada bulunuyoruz. Çeşitli etkinliklerle bu kutlamalar devam edecek. Karabağ zaferinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti olarak başka bir ülke toprağında gözümüz olmadı olmaz da ama topraklarımıza göz dikenlere de haddini bildiririz. Er veya geç de olsa hakkımızı almasını da biliriz. Bir çakıl taşımızı da kimselere vermeyiz. Dünya da bunu zaten gördü" diye konuştu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ise açıklamasında şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında 30 yıla yakın zamandır kalan topraklarımız 2020 Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren savaştan azat olmanın birinci yıl dönümünü Erzurum'da sizlerle birlikte gururlu kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Sizlere çok minnettarız. Birinci yıl zaferi bizim için çok önemlidir. 30 yıla yakın zamandır işgal edilen topraklar tekrar bizim topraklar olarak geri almanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te tarih yazmaya başlayan Türkler bu gün Karabağ'da tarih yazmaya devam ediyor. Bu topraklar bundan sonra bizim olacaktır. Bizim başkalarının toprağında gözümüz yoktur. Bizim olandan da vazgeçmeyiz. Bu savaşta 2 bin 914 şehit verdik. Bu savaştan önce de çok şehitlerimiz vardı, her iki ülke cumhurbaşkanlarımızın birlik ve beraberliği ile daha da güçlü ve söz sahibi olacağız. Türk dünyası olarak bu güce sahibiz. Bu halkın neferi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı ne dedi? Tarih boyunca dedelerimizden bu yana biz utanacak hiçbir şey yapmadık. Bizler bu saatten sonra da utanacak hiçbir şey yapmayacağız. Bayramımız kutlu olsun."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de Erzurum'da böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok önemli bir günün içerisindeyiz. Büyük bir sevinç yaşıyoruz. Türk milleti olarak bu dava bizlerin içerisinde bir yaraydı. 30 yılı aşkın zamandır işgal edilen topraklar ne zaman geri alınacak diye kafa yoruyorduk. O günleri yaşadık ve bu savaştan galip çıktık. Bugün bu zaferin birinci yıl dönümünü kutluyoruz. Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ı tekrar geri almanın mutluluğu içerisindeyiz. Azerbaycan ve Türk halkı olarak bir millet iki devlet bu heyecanı yaşamanın gururunu yaşıyoruz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu bilinsin ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Topraklarımıza göz dikene de asla fırsat vermeyiz. Azerbaycan'ın mutlu gününü kutluyorum. Allah bir daha böyle günler göstermesin. Azerbaycan'dan Erzurum'a gelen tüm konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Bu sevinci hep birlikte yaşamanın gururunu tekrar yaşıyoruz, zaferlerimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Ermenistan, Azerbaycan, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da Karabağ zaferi fotoğraf sergisi - Son Dakika


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