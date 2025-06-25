Erzurum'da Ölüm Sayısı 4,160'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da Ölüm Sayısı 4,160'a Yükseldi

Erzurum\'da Ölüm Sayısı 4,160\'a Yükseldi
25.06.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Erzurum'da vefat edenlerin çoğu dolaşım sistemi hastalıklarından oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ölüm ve Ölüm Nedenleri İstatistiklerine göre; Erzurum'da 2024 yılında toplam 4 bin 160 kişi vefat etti. Erzurum'da kaba ölüm hızı yüzde 5.6 oldu. Erzurum'da dolaşım sistemi hastalıkları en önemli vefat sebebi oldu.

Ülkemizde ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

Dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada

Türkiye'de ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında yüzde 36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Erzurum'da 2024 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler sayılarına bakıldığında; bin 406 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından, 802 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, 561 kişi solunum sistemi hastalıklarından, 159 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıklardan, 201 kişi iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan, 165 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden, 1 kişi COVID-19, 622 kişi diğer ve 243 bilinmeyen nedenlerden vefat etti.

Erzurum 'da 75 yaş ve üzeri ölüm daha fazla

İkamet yeri esas alındığında Erzurum'da 2024 yılında toplam 4 bin 160 kişi vefat etti. Bunlardan 2 bin 289'u erkek olurken bin 871'i kadın oldu. 2023 yılında ise Erzurum'da 4 bin 23 kişi yaşamını yitirdi. Yaş gruplarına bakıldığında 0 yaşında 84 kişi, 1-4 yaş arası 23 kişi, 5-9 yaş arası 16 kişi, 10-14 yaş arası 11 kişi, 15-19 yaş arası 21 kişi, 20-24 yaş arası 35 kişi, 30-34 yaş arası 34 kişi, 35-39 yaş arası 42 kişi, 40-44 yaş arası 63 kişi, 45-49 yaş arası 93 kişi, 50-54 yaş arası 124 kişi, 55-59 yaş arası 124 kişi, 60-64 yaş arası 308 kişi, 65-69- yaş arası 407 kişi, 70-74 yaş arası 489 kişi, 75 yaş ve üzeri 2 bin 171 kişi vefat etti.

İşte bebek ölüm rakamları

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi. İllere göre kaba ölüm hızına bakıldığında Erzurum'da 2021 yılında yüzde 6.7, 2022 yılında yüzde 5.7, 2023 yılında yüzde 5.4 ve 2024 yılında yüzde 5.6 oldu. İllere göre bebek ölüm hızına bakıldığında ise; Erzurum'da 2019 yılında yüzde 10.2, 2020 yılında 10.2, 2021 yılında yüzde 11.4, 2022 yılında yüzde 9.6, 2023 yılında yüzde 7.7 ve 2024 yılında yüzde 9.3 olduğu görüldü. İllere göre beş yaş altı ölüm hızında ise Erzurum'da 2019 yılında yüzde 12.4, 2020 yılında 12.2, 2021 yılında yüzde 13.8, 2022 yılında yüzde 11.4, 2023 yılında yüzde 10.1 ve 2024 yılında yüzde 11.9 olduğu görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Sağlık, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Ölüm Sayısı 4,160'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
Sağlıkta yeni dönem Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu
Adana’daki 4.5’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren uyarı Adana'daki 4.5'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren uyarı
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP’ye döndü Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü
Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli
Çuvalla para verecekler Galatasaray’ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Trump’tan İsrail’e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir
Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe otopsi yapılacak
Süper Lig’e geliyordu Savaşın ortasında kaldı Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
08:10
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
00:04
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi
İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
15:57
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
15:47
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı İşte yeni sahibi
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
15:33
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
15:32
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı
15:05
Paris’te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı
Paris'te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı
14:59
MSB’den bedelli askerlik uyarısı Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
14:48
Çorum’da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek
14:24
Süper Lig’e geliyordu Savaşın ortasında kaldı
Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 10:27:25. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ölüm Sayısı 4,160'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.