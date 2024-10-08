Erzurum'da Plastik Fabrikası ve Üniversite İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Plastik Fabrikası ve Üniversite İş Birliği

Erzurum\'da Plastik Fabrikası ve Üniversite İş Birliği

Erzurum'da AYNE Tesisat Plastik Fabrikası ve Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile istihdam odaklı mesleki eğitim kursu düzenlenecek. 50 kursiyere istihdam garantisi ile eğitim verilecek.

08.10.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da faaliyete geçmeye hazırlanan AYNE Tesisat Plastik Fabrikası ile Atatürk Üniversitesi arasında önemli bir iş birliği adımı atıldı.

Şehrin istihdamına katkı sağlamak amacıyla ayrıca Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında, "Plastik Mamulleri İmal İşçisi" yetiştirmek üzere 50 kişilik (25 kadın, 25 erkek) istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek.

Protokol; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle, şehirde nitelikli iş gücü oluşturulması hedeflenirken, AYNE Tesisat Plastik fabrikasında ihtiyaç duyulan kalifiye personelin yetiştirilmesi de sağlanmış olacak.

İstihdam Odaklı Kurs 6 Ay Sürecek

14 Ekim 2024 tarihinde başlayarak 6 ay sürecek ve 25 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan eğitim programı süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 653,93 TL kursiyer zaruri gideri ödemesi yapılarak genel sağlık sigortası primleri de yine İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, AYNE Tesisat Plastik fabrikasında iş başı yapacak ve istihdamları sağlanacak.

2024 yılı sonunda toplamda 150 kişiyi istihdam etmeyi planlayan AYNE Tesisat Plastik Fabrikasında; lavabo sifonları, küvet troblenleri, duş troblenleri, plastik yer süzgeçleri, klozet kapağı ve gömme rezervuar gibi ürünlerin üretimini gerçekleştirecek.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversite-Sanayi İş Birliğine Önem Veriyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu önemli iş birliği hakkında yaptığı değerlendirmede, üniversitenin Meslek Yüksekokulları ile şehrin istihdamına yönelik katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayarak, Atatürk Üniversitesinin sanayi iş birliklerine her zaman büyük önem verdiğini ve bu kapsamda şehre katma değer sağlayacak projelere tam destek sağladıklarını belirtti.

Bu protokolün hem üniversiteye hem de Erzurum'a değer katacağını ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu şunları aktardı: "İstihdama yönelik verilecek eğitimlerden altyapı desteğine kadar tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Atılan bu adımla birlikte, Erzurum'un sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve şehrin iş gücü kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. AYNE Tesisat Plastik ve Atatürk Üniversitesi iş birliği, yerel ekonomiye canlılık kazandırırken, aynı zamanda yeni iş imkanları oluşturarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ekonomi, Plastik, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Plastik Fabrikası ve Üniversite İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
14:46 Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
14:23 Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
14:06 Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet
13:56 İngiltere’de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi
13:53 Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti
13:53 Asuman Dabak’ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu
13:45 Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
13:35 Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 09:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Plastik Fabrikası ve Üniversite İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.