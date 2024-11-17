Erzurum'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Devam Ediyor

Erzurum\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Erzurum'da bir yıl önce başlatılan "sessiz yürüyüş" sağlık çalışanlarının kararlı duruşuyla devam ediyor.

17.11.2024 09:00
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Erzurum'da bir yıl önce başlatılan "sessiz yürüyüş" sağlık çalışanlarının kararlı duruşuyla devam ediyor.

Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda toplanan sağlık çalışanları, taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüyerek İsrail saldırılarını protesto etti, Filistin halkına destek verdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Mehmet Şan, 'Selam olsun canlarıyla, kanlarıyla vatanlarında kalmanın bedelini ödeyen izzetli Gazze halkına. Selam olsun öldürülmek pahasına mesleklerinden vazgeçmeyen gazze'nin şeref ve haysiyet timsali hekim ve sağlık çalışanlarına. Selam olsun siyonist katillerin "hastaneyi boşaltın yoksa vururuz" ihtarına rağmen hastalarını yüz üstü bırakmamak için hastanesinden ayrılmayan Kemal Advan hastanesi başhekimi Dr. Hüsam Ebu Safiyeye. Selam olsun intikam için oğlunu öldürmelerine rağmen onlara inat oğlunun cenazesine bile önlüğüyle katılıp işine devam eden o hekim kahramana! Selam olsun hikayelerinin detayını bilmesek de niyeti aynı "son nefesiyle elinde kalan son şey olan sopayı İsrail'e fırlatan kutlu Şehid Yahya Sinvar" gibi olan şehitlerimize Selam olsun zulme karşı elinden ve dilinden geleni esirgemeyen, kararlılıkla protestolara ve boykota devam eden vicdanlı insanlara' dedi.

Sessiz yürüyüşlerini 53. Haftasında yine yeniden meydanla olduklarını anlatan Mehmet Şan, 'Biz en hayırlı işin az da olsa devamlı olan olduğuna inanarak, 1 senedir yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Soykırımcı ve lanetli zümre siyonistlerin tam 400 gündür 50 bini aşkın insanı katlettiği Gazze yetmezmiş gibi Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla insan evinden oldu.

İsrail, gazze şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinliye sağlık hizmeti veren üç hastanenin tahliye edilmesini emretti. Kemal advan hastanesi, el avdah hastanesi ve endonezya hastanesi bu tahliye emrini aldı ve emre uymayanların şifa hastanesi'nde olduğu gibi tutuklanacağı ya da öldürüleceği tehdidiyle karşılaştı. Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "gazze şeridi'nin kuzey kesimi, işgalci israil'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle benzeri görülmemiş bir felaketten geçiyor. Sağlık sistemini yaşanan bu felaket durumdan kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Gazzeliler bizden adım bekliyor. Sağlık çalışanları olarak bizler gazze hükumetinin bu çağrısına sağlık bakanlığımıza yaptığımız baskıyla karşılık veriyoruz' diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları dua ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, erzurum, İsrail, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Devam Ediyor - Son Dakika

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