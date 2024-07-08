Erzurum'da sel felaketi: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da sel felaketi: 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve dolu nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bir köprünün yıkıldığı ve 4 kişinin yaralandığı bölgede, iki araç sel sularına kapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin etkilediği ilçede incelemelerde bulundu.

08.07.2024 18:41  Güncelleme: 20:05
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(ERZURUM) - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele neden oldu. Bir köprünün yıkıldığı, 4 kişinin yaralandığı bölgede iki araç sel sularına kapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen ilçede incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde iki gündür devam eden sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 4 kişinin yaralandığı, tarım arazileri, ahır ve evlerin zarar gördüğü Dalsöğüt Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, en kısa zamanda yaraların sarılacağını aktardı.

Selin olduğu bölgede basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Çiftçi şunları söyledi:

"Bugün Tekman'a bağlı Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte Dalsöğüt Mahallesi'ne geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte yerinde incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. 4 makine ile derenin hem alt kısmında, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da telef olmuş. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması, cana herhangi bir zarar ziyan gelmemesidir. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları seferber edeceğiz. En kısa sürede Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracağız."

Vali Çiftçi, AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgeden yaptığı incelemelerin ardından ayrıldı.

Meteoroloji Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşlar uyarıldı.

9 Temmuz 2024 Salı günü (Yarın) öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen meteorolojik uyarıda, "Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da sel felaketi: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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