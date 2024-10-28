Erzurum'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı - Son Dakika
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Erzurum'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı

Erzurum\'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

28.10.2024 12:49
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Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonunda, istiklal marşı ve Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehitlik ve gaziliğin milletimiz için taşıdığı derin anlamı ifade etti.

Aykut, kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilere vatanın minnettar olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bugün burada, vatan toprağının kutsallığını, gazilik ve şehitlik mertebelerinin yüceliğini anmak için toplandık. Milletimiz için vatan, yalnızca bir yurt değil; özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, atalarımızın kanlarıyla sulanmış kutsal bir emanettir. Bu topraklar, her karışı kahramanlık destanlarıyla bezenmiş ve aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla korunmuştur. Gazilerimiz ise bu destanın yaşayan tanıkları olarak karşımızda, cesaretin ve vatan sevgisinin simgesi olarak durmaktadır"

Aykut, gazilere hitap ederek, "Şehitlerimizin bize bıraktığı emaneti her koşulda savundunuz; gazilik yalnızca bir unvan değil, direnç ve inançla ayakta kalmanın sembolüdür," ifadeleriyle genç nesillere bu değerlerin aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Aykut, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıların ülkemizin güvenliği ve bağımsızlık ideali açısından taşıdığı önemine değinerek "Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 'ye (TUSAŞ) yapılan hain saldırı, savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarıların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin göklerde ve uzayda attığı her adım, bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin güvencesidir. TUSAŞ, savunma sanayimizin gurur kaynağı olarak milletimizin kararlılığını tüm dünyaya göstermekte, Mehmet Akif'in özgürlük mısralarında ifade ettiği ruhun modern bir yansımasını taşımaktadır. Bu tür saldırılar, milletimizin birliğini bozamayacak; aksine, bizi daha da kenetleyecektir" dedi.

Cumhuriyetin 101. Yıl dönümünü kutlayan Aykut, "Cumhuriyetimizin 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum' 'dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ise TUSAŞ saldırısını kınayarak, şehitleri rahmetle andı. Avcı ayrıca jandarmanın çalışma alanları konusunda sunum yaptı.

Azerbaycanlı Gazeteci Yazar ve Şehitsiz Vatan Olmaz kitabının yazarı Gülsüm Adilqızı ise kitabını n şehitlerinin kahramanlık dolu hikayelerine ayrıldığını belirterek, Türkiye'de birçok şehit ailesiyle görüşüp onların hayat hikayelerini kalem aldığını söyledi

Konuşmaların ardından, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ve gaziler öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Demir gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Bizim için vatan savunmasında şehit veya gazi olmak kadar onurlu bir görev olamaz. Bugün siz gençlere bu emanetleri bırakıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve vatanın bağımsızlığı için daima hazır olmalısınız," dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, Azerbaycanlı gazeteci ve Şehitsiz Vatan Olmaz kitabının yazarı Gülsüm Adilqızı, kahraman gaziler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Vatan ve kahramanlık buluşmaları' programı - Son Dakika

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