Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 11 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 276 milyon 64 bin 578 TL'lik hareket tespit edildi. Operasyon sonucunda dijital materyal, banka ve kredi kartları ile sim kartları ele geçirildi.

22.05.2024 22:02
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, Erzurum merkezli 11 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda banka hesabı temin ederek yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde şüphelilerin banka hesaplarının  incelenmesi sonucu 276 milyon 064 bin 578 TL'lik hesap hareketinin olduğu görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Operasyon sonucu toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır simkartında ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderileceği bildirildi.

Erzurum\'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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