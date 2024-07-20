Erzurum Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Erzurum Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü kutladı

Erzurum Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yıldönümünü kutladı

Erzurum Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük Bayramı ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü unutmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde bir araya gelen gaziler o günleri andılar.

20.07.2024 18:22
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Erzurum Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük Bayramı ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü unutmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde bir araya gelen gaziler o günleri andılar. Kıbrıs Gazileri dernek binasından Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binaya geçerek burada günün anısına toplu fotoğraf çekildiler. Yapılan programa Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve aileler de katıldı.

Dernek binasında yapılan törende konuşan Şube Başkanı Salih Mesci, 1974 yılında gerçekleştiren Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne kavuştuğunu 1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünden yoksun bırakıldığını, Barış Harekatı ile yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'a başarılı bir hareket icra ederek Kıbrıslı Türk'ün yok olmaktan 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmuştur. Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömülmüştür. Kıbrıs Türkü Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 50 yıldır özgür yaşamaktadır. 1974 de Türk tarihine altın harflerle isimlerini yazdıran gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk Milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz. Yüce Meclis sizleri Gazilikle ödüllendirmiştir" dedi.

"Devlet Övünç Madalyası talebi"

Kıbrıs harekatına 37 bin 567 asker katıldığını ve 498 şehit verildiğini anlatan Başkan Mesci, "Şehitlerin yedisi Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. Kıbrıs gazilerimiz 1974 yılında Kıbrıs'da bir destan yazarak tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanlarıdır. Bu kahramanların hakkı ödenmez Bu kahramanlar göğüslerini düşmana siper ederek büyük başarılara imza atmıştır. Cumhuriyetinin ilanından sonra Çanakkale Muharebelerin den sonra ilk defa yurt dışında bir toprak parçası kazanan Kıbrıs Gazileridir. Bu Kıbrıs Gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetimizin mihenk taşlarıdır, köşe taşlarıdır. Kıbrıs Gazilerimize Devlet büyüklerimiz bu camiayı bağrına basmasını verilmeyen sosyal haklarımızı vermelerini arzu talepte bulunmaktayız. Bu vesile ile 1974 Kıbrıs'ta şehit düşen vatan kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum vefat eden Kıbrıs Gazilerime rahmetle anıyor, hayatta olan Kıbrıs Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü kutladı - Son Dakika

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