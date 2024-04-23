Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Bugün çocuklarımızın günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu iradenin temel dayanağı milli egemenlik düşüncesidir. Çocuklarımız bu günümüzün ışığı, geleceğimizin mimarlarıdır' dedi.

Başkan Tanfer, mesajında "Çocuklarımızın bugünümüzün ışığı, geleceğimizin mimarlarıdır "diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kardeşlik, sevgi, barış içinde bir dünya ve Türkiye özlemi içinde kutlamakta olduğunu söyledi. Başkan Tanfer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de milletimizi ortak bir hedef etrafında birleştiren Meclisimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesine devredildiği 1920 tarihi, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 23 Nisan 2024 özel bir anlam ifade ediyor. Tüm çocuklarımızı seviyoruz. Cenabı Allah tüm çocuklarımızın geleceğini parlak ve güzel eylesin. Onları bu ülkenin geleceğinde aktif rol oynayan, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayan güzel nesillerden, Çocuklarımızın ailelerine de topluma da faydalı birer birey olmasını Cenabı Allah nasip etsin. Tüm aileleri, ülkemizi, milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Nice 23 Nisanlara hep birlikte, çocuklarımızla sağlık ve huzur içerisinde ulaşmak nasip olsun inşallah. Gençlerimizi seviyor, evlatlarımızı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, milletimizin sadece vatan topraklarını işgalden kurtarma ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama azminin değil, aynı zamanda ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlılığının da anlamlı bir ifadesidir. Bu iradenin temel dayanağı ise milli egemenlik düşüncesidir. Bu günün çocuklara bir bayram olarak armağan edilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi saygı ile anıyor, geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - ERZURUM