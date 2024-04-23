Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kardeşlik, sevgi, barış içinde bir dünya ve Türkiye özlemi içinde kutladığını belirtti. Tanfer, çocukların geleceğin mimarları olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinde 23 Nisan 1920'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

23.04.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Bugün çocuklarımızın günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu iradenin temel dayanağı milli egemenlik düşüncesidir. Çocuklarımız bu günümüzün ışığı, geleceğimizin mimarlarıdır' dedi.

Başkan Tanfer, mesajında "Çocuklarımızın bugünümüzün ışığı, geleceğimizin mimarlarıdır "diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kardeşlik, sevgi, barış içinde bir dünya ve Türkiye özlemi içinde kutlamakta olduğunu söyledi. Başkan Tanfer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de milletimizi ortak bir hedef etrafında birleştiren Meclisimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesine devredildiği 1920 tarihi, Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 23 Nisan 2024 özel bir anlam ifade ediyor. Tüm çocuklarımızı seviyoruz. Cenabı Allah tüm çocuklarımızın geleceğini parlak ve güzel eylesin. Onları bu ülkenin geleceğinde aktif rol oynayan, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayan güzel nesillerden, Çocuklarımızın ailelerine de topluma da faydalı birer birey olmasını Cenabı Allah nasip etsin. Tüm aileleri, ülkemizi, milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Nice 23 Nisanlara hep birlikte, çocuklarımızla sağlık ve huzur içerisinde ulaşmak nasip olsun inşallah. Gençlerimizi seviyor, evlatlarımızı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, milletimizin sadece vatan topraklarını işgalden kurtarma ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama azminin değil, aynı zamanda ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlılığının da anlamlı bir ifadesidir. Bu iradenin temel dayanağı ise milli egemenlik düşüncesidir. Bu günün çocuklara bir bayram olarak armağan edilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi saygı ile anıyor, geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kent Konseyi, 23 Nisan, Erzurum, Türkiye, Dünya, Mimar, Çocuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement