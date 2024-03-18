Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer\'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Tanfer, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisi için gösterdiği fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır dedi.

18.03.2024 12:21
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109inci yıl dönümü mesajında, " Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır" dedi.

Başkan Tanfer, Çanakkale Zaferi'nin binlerce yıllık şanlı tarihin diriliş sembolü olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi: "'Çanakkale şanlı bir destandır. Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin işgal altındayken kendi küllerinden yeniden dirilişinin sembolüdür. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin azminin ve imanının Batı'nın gelişmiş teknolojisine galip geldiği, tarihte eşine az rastlanan bir destandır. Çanakkale Musullu, Tunuslu, Bosnalı, Makedonyalı Mehmetle, Anadolu'nun, Trakya'nın her şehrinden gelen kahramanların kökeni, rengi, meşrebi ne olursa olsun vatan uğruna bir olduğu ve birlik olduğu, inançla yoğrulmuş bir toprak parçasıdır. Türk Milleti olarak, sizlerin bize bıraktığı şanlı tarihimizle gurur duyuyor ve gelecek nesillerimize aynı bilinçle aktarmanın gayretiyle hareket ediyoruz. Tarihimize yazılan kahramanlık destanlarımızdan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncı yıl dönümünde, bizlere huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu kutsal vatanı canlarını feda ederek bırakan başta Şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki; tarihimiz böylesi kahramanlıklarla doludur. Bu kahramanlıkların en önemlisi şüphesiz ki istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'dir. Bu zafer, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile bir bütün olmuş milletimizin kardeşliğinin simgesidir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir. 'Çanakkale geçilmez!' sözünün hafızalara kazınması, aynı dava uğruna Çanakkale'de bir araya gelen ve aynı toprağa kanlarını akıtan şühedanın Bedr'in aslanları gibi korkusuzca savaşmaları sayesindedir. Mehmet Akif: "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber." dizeleri ile şehitlerimizi mezara değil; ancak peygamber kucağına layık görür. Milletimizin en genç, en seçkin, en iyi yetişmiş nesillerini feda etme uğruna kazanılan bu zafer, bizim için 109 yıl sonra bile önümüzü aydınlatan tecrübelerle doludur. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kent Konseyi Ailesi olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı - Son Dakika
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