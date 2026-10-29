Erzurum Palandöken\'de direğe tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle yakınlarında bulunan bir yüksek gerilim hattı direğinde bir ayının hareketsiz şekilde asılı durduğunu gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla hattaki elektrik akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevliler, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen yavru bozayıyı halatlar yardımıyla asılı kaldığı yerden indirerek muhafaza altına aldı.

Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın enerji hatlarına tırmanması sonucu yaşanan bu üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı.