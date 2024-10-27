Erzurum şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
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Erzurum şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Erzurum şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Mardin'de görevi başında iken kalp krizi geçiren ve uzun süredir Erzurum'da yoğun bakımda tedavi sırasında vefat eden Üsteğmen Fatih Çelik (30) dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

27.10.2024 13:08  Güncelleme: 13:12
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Mardin'de görevi başında iken kalp krizi geçiren ve uzun süredir Erzurum'da yoğun bakımda tedavi sırasında vefat eden Üsteğmen Fatih Çelik (30) dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Mardin Midyat'ta 14. Komando Tugayı'nda görev yapan İkmal Üsteğmen Fatih Çelik, 18 Aralık 2023 günü Mardin'de kalp krizi geçirdi. Mardin Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü esnada, 6 Ocak 2024 günü Erzurum Şehir Hastanesi nakil edildi. Üsteğmen Fatih Çelik'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken 26.10.2024 günü beyin kanaması sonucu vefat etti. Şehit Üsteğmen Fatih Çelik nişanlı idi.

Üsteğmen Fatih Çelik için Narmanlı Cami'nde öğlen namazı sonrası bir tören düzenlendi ve kılınan cenaze namazı sonra Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında defnedildi. Şehit Üsteğmen Fatih Çelik'in cenaze namazına; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Üsteğmen Fatih Çelik'in naaşı askerlerin omuzunda araca bindirildi ve tekbir sesleri eşliğinde Asri Mezarlığa uğurlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum şehidini gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika

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