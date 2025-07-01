Erzurum Teknik Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni kurumsal bir coşku ile gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenini ETÜ Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Öğrencilerin, ailelerin, akademik ve idari personelin yanı sıra Erzurum protokolünden çok sayıda davetlinin katıldığı törende, üniversitenin yeni mezunları gururla uğurlandı.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihan Timur ile Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu katıldı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından mezun öğrenciler adına yapılan selamlama konuşması ve ETÜ Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Sonrasında sahneye çıkan üniversite birincisi, yaptığı konuşmayla hem arkadaşlarına hem de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Törende konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, mezuniyetin bir bitişten ziyade yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni için değil; hayatınızın en anlamlı dönüm noktalarından birine tanıklık etmek için bir araya geldik. Bilgiyle donanmış, ahlaklı ve vicdanlı bireyler olarak toplumumuza katkı sunacağınıza olan inancım tamdır," diyen Çakmak, öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda insani ve etik değerlerle donatılarak mezun edildiklerinin altını çizdi.

Çakmak konuşmasında, "Diplomanız bir son değil, yeni başlangıçların anahtarıdır," ifadesine yer verdi ve "bir deniz yıldızını kurtarmak" metaforu ile küçük görünen bireysel çabaların toplumsal düzeyde oluşturabileceği büyük etkileri hatırlattı.

Tören, fakültelerinde dereceye giren öğrencilere başarı plaketlerinin takdimi ve tüm mezunlara diplomalarının sunulmasıyla devam etti. Kep atma seremonisi sırasında kampüs, sevinç çığlıkları ve alkışlarla dolarken; program, mezunlar ve aileleri için düzenlenen konser ile sona erdi. - ERZURUM